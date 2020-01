Milan-Udinese: ecco le probabili formazioni

MILANO – Domenica, alle ore 12.30, il Milan affronterà l’Udinese di Gotti. Pioli contro i friulani schiererà ancora il Milan con il 4-4-2 nonostante i tanti infortunati: Donnarumma, Musacchi, Calabria e Calhanoglu. In porta possibile esordio per Begovic. Linea di difesa composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana ancora spazio a Castillejo. Insieme allo spagnolo Kessié, Bennaccer e Bonaventura. Ma attenzione a Calhanoglu visto che Pioli sta provando a recuperarlo. L’unica certezza è l’attacco con la coppia Ibrahimovic- Leao. L’Udinese di Luca Gotti, che ha inanellato una serie di 3 vittorie consecutive in campionato, non sembra cambiare molto rispetto al 3 a 0 sul Sassuolo. In porta confermato Musso. Il trio difensivo sarà composto da De Maio, Ekong e Nuytinck. I cinque di centrocampo dovrebbero essere Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul e Sema. In attacco l’unico sicuro del posto è Okaka. Ancora in dubbio il suo compagno di reparto, Gotti dovrà scegliere tra Lasagna e Nestorovski.