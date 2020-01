Milan-Udinese – Conti: “abbiamo sfruttato le occasioni”

MILANO – Andrea Conti, nel post partita tra Milan e Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole.

: «Abbiamo avuto una grande reazione oggi, avevamo poco tempo per ribaltare il risultato, ma grazie ai nostri tifosi, che ci hanno spinto a dare tutto, siamo riusciti a trovare il goal che ci permesso di portare a casa una vittoria importantissima. Oggi, però, abbiamo concesso più del solito è vero. Davanti avevamo davvero una buona squadra, che ci ha messo in difficoltà, ma il nostro gioco di squadra c’è stato, come sempre, da quando è arrivato Pioli, escludendo Bergamo. Oggi abbiamo sfruttato al massimo le occasioni che abbiamo avuto, è un segnale molto importante per noi».