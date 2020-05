Milan, tutti negativi i tamponi fatti ieri

MILANO – Buone notizie in casa rossonera: come riferisce Sky Sport, i calciatori che ieri si sono sottoposti al tampone per il Covid19, sono risultati tutti negativi. Domani ci sarà la seconda parte di tamponi, i cui risultati usciranno venerdì e, se saranno di nuovo negativi, la squadra potrà ricominciare ad allenarsi in gruppo. Intanto, nella giornata odierna, i giocatori si sono allenati individualmente in un’unica sessione, alla quale erano presenti anche il direttore sportivo Frederic Massara e il direttore tecnico Paolo Maldini.

