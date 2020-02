Milan-Torino – Belotti mette nel mirino i rossoneri per tornare al goal

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Archiviata, per ora, la pratica Coppa Italia i rossoneri tornano a pensare al campionato. Lunedì sera, il posticipo, Milan-Torino chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. I granata hanno intenzione, ovviamente, di tornare alla vittoria e opre strappare i tre punti si affideranno al loro capitano. Andrea Belotti, però, sembra aver smarrito la via del goal: il Gallo non segna da 7 partite da dopo la doppietta contro la Roma, del 5 gennaio. L’attaccante ha disputato quindi le ultime cinque giornate di campionato, più due match di Coppa Italia, restando a bocca asciutta. Per battere un Milan in forma, nonostante la sconfitta nel derby e il pareggio di ieri sera con la Juventus, servirà una grande prestazione e soprattutto i goal del Gallo.

