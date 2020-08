Milan, striscione dei tifosi davanti al centro sportivo

MILANO – Questa mattina i calciatori rossoneri si sono ritrovati nel centro sportivo di Carnago per una sessione di tamponi, ancora in corso di svolgimento, al termine della quale torneranno a casa. Gli allenamenti, infatti, inizieranno domani. Intanto, gli ultras della Curva Sud hanno esposto uno striscione davanti a Milanello, mandando un chiaro messaggio a società e squadra: “Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan”.

