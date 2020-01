Milan-Siviglia trovano l’accordo per Suso

MILANO – Il futuro di Suso è sempre più lontano dal Milan. Infatti secondo quanto riportato dal portale “gianlucadimarzio.com” l’esterno classe 1993 è sempre più vicino al Siviglia. Il club andaluso ha intavolato una trattativa con i rossoneri. L’ex Liverpool dovrebbe partire in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, diventa obbligatorio. Manca ancora la fumata bianca, ma le parti sono al lavoro affinché Suso possa trasferirsi presto in Spagna. Il rossonero, che è stato utilizzato appena16 volte (2 gol, 1 assist), non è stato schierato per le ultime tre partite.