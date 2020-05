Milan, siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha reso noto di aver stipulato un nuovo accordo di sponsorizzazione con la Royal Forex Ltd: “La famiglia del Milan accoglie tra i partner commerciali la compagnia finanziaria ROinvesting. Il marchio di Royal Forex Ltd e il Club rossonero hanno siglato un accordo che vede il broker diventare partner fino al 30 giugno 2021. La partnership tra AC Milan e la piattaforma di trading online ROinvesting si basa su valori e sinergie condivise, tra cui una forte attenzione alla qualità, alle prestazioni professionali e all’innovazione tecnologica. ROinvesting ha da subito supportato il Club rossonero e Fondazione Milan nella lotta al Covid-19 con una donazione di 50mila dollari, un gesto ben descritto in un video realizzato dalla piattaforma di trading online con protagonista il Brand Ambassador rossonero Daniele Massaro”.

