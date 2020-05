Milan, si riparte dalla Coppa Italia. Con un tabù da sfatare…

MILANO – Si avvicina il ritorno in campo del Milan che, venerdì 12 o sabato 13 giugno, affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. L’1-1 maturato nella gara d’andata a San Siro lo scorso febbraio, mette i rossoneri ulteriormente sotto pressione, dal momento che per passare il turno servirà una vittoria o, in alternativa, un pareggio segnando almeno due reti.

TABU’ – A rendere ancor più difficile il compito della banda Pioli, c’è un dato ben poco confortante: il Milan ha sempre perso nella tana bianconera. Insomma, in palio non c’è solo la finalissima del trofeo nazionale che, se venisse vinto, renderebbe positiva una stagione fin qui del tutto deludente, ma c’è anche la possibilità di infrangere un vero e proprio tabù.

