Milan si continua a cercare il prossimo attaccante

MILANO – Ibrahimovic ha fatto nuovamente la fortuna del Milan, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da San Siro. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. I sogni sono Luka Jovic e Arkadiusz Milik, difficilmente però il serbo e polacco la prossima stagione vestiranno la maglia rossonera. Rangnick, prossimo allenatore e d.t. dei rossoneri, punterebbe dunque all’ingaggio di Patrick Shick. Il ceco, portato dal dirigente tedesco in Germania, difficilmente sarà riscatto dalla Roma e, viste le difficoltà economiche dei giallorossi, potrebbe essere un’affare per il Milan.