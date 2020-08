Milan, servono rincalzi per il centrocampo

MILANO – Il Milan potrebbe scoprire di avere pochi centrocampisti per la prossima stagione. Infatti nella mediana rossonera, ad avere il posto assicurato da Pioli sono Franck Kessié e Ismael Bennacer. E gli altri? Biglia e Bonavetura hanno salutato, Krunic e Paquetà, invece, sono sicuri sicuri di restare in rossonero. Per questo motivo il club via Aldo Rossi ha bisogno di alternative valide ai due titolari. Soprattutto se il Milan dovesse superare i preliminari di Europa League, aumentando le partite da giocare.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il Milan avrebbe messo nel mirino tre giocatori per rinforzare la mediana: Tiemoué Bakayoko, Matteo Pessina e Florentino Luis. Il primo, ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018/19, e non vede l’ora di tornare all’ombra del Duomo tanto che sarebbe disposto a ridursi (drasticamente) il suo ingaggio. Resta ancora da trovare l’accordo con il Chelesea proprietario del cartellino: 20 milioni è la richiesta, 15 l’offerta dei rossoneri. La prossima settimana potrebbe risultare fondamentale per il suo arrivo. Anzi ritorno.

Capitolo Pessina, il calciatore è di proprietà dell’Atalanta ma ha giocato l’ultima stagione con la maglia scaligera dell’Hellas Verona. I bergamaschi, eliminati ieri dalla Champions League, non sembrano voler puntare su di lui. Il club di Setti se lo riprenderebbe, anche in prestito. Il Milan però ha un asso nella manica: rivendicare il 50% della sua futura rivendita (il ragazzo è cresciuto a Milanello e i rossoneri l’avevano ceduto all’Atalanta). L’ultimo nome è quello di Florentino Luis del Benifica, che per far partire il proprio gioiello chiede 30 milioni di euro. Il Milan non vorrebbe spendere quelle cifre e per questo punta a un prestito annuale o biennale inserendo il diritto o l’obbligo di riscatto

