Milan senza Ibra e Kjaer. Ecco come potrebbe giocare

MILANO – La conferenza stampa di Stefano Pioli ha lasciato i tifosi rossoneri preoccupati visto le condizioni non ottime di Ibrahimovic e di Kjaer. I due, arrivati nell’ultima finestra di mercato, hanno avuto in settimana qualche linea di febbre: il danese non sarà sicuramente della partita, mentre Ibrahimovic potrebbe recuperare partendo però dalla panchina. Di fronte il Milan avrà il Verona, che è sotto ai meneghini di appena due punti. Ecco come i due allenatori potrebbero schierare i loro uomini:

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessiè, Krunic, Calhanoglu; Rebic, Leao

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine