Milan, senti Vieira: “Sarr? Chi non vuol restare a Nizza, può tranquillamente andar via”

MILANO – Stando a ciò che riferiscono alcuni media francesi, in particolare ‘Le10Sport’, il Milan avrebbe messo gli occhi su Malang Sarr, difensore classe 1999 in scadenza di contratto col Nizza. Il ragazzo piace anche ad altre società italiane, fra cui Napoli e Inter, e molto probabilmente non rinnoverà con la squadra francese. In tal caso, potrà essere ingaggiato a parametro zero nella prossima sessione di mercato. Anche Patrick Vieira, allenatore del Nizza, ha fatto capire in conferenza stampa che chi non vorrà restare verrà accompagnato alla porta.

LE SUE PAROLE – “I nostri giocatori devono essere pronti a sacrificarsi per la maglia, spetta a loro dare tutto in campo e ripagare la fiducia della società. Se un calciatore non vuole più far parte del progetto, il club va comunque avanti anche senza di lui…”.

