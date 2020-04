Milan, senti Simone: “Milik è bravo, ma il vero colpo sarebbe Icardi”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Simone, ex centravanti rossonero, ha parlato del reparto offensivo del Milan e delle possibili mosse sul mercato: “Leao lo confermerei, ha forza e talento. Aggiungo che per me Piatek non andava ceduto. La presenza di Ibra, con cui condividere le responsabilità, gli avrebbe giovato. Sarebbe stata una bella coppia-gol. Se Ibra se ne andasse però mancherebbe un bomber. Milik lo vedrei bene, ma proverei a prendere Cavani o Icardi. Mauro sarebbe davvero un grande colpo e si troverebbe in una situazione ideale per esaltare le proprie caratteristiche”.

