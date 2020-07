Milan, senti Rebic: “Jovic è forte davvero, quest’anno è stato sfortunato”

MILANO – Nell’intervista concessa a SportWeek, l’attaccante rossonero Ante Rebic ha risposto anche ad una domanda su Luka Jovic, centravanti del Real Madrid seguito sul mercato proprio dal Milan e suo ex compagno di squadra all’Eintracht Francoforte: “Se è da Milan? Non posso dirlo, non ha ancora firmato. Comunque non è un caso che giochi in una squadra come il Real Madrid. Le cose quest’anno non gli sono andate bene perché ha avuto troppi infortuni, è stato sfortunato. Non so poi cosa sia successo nella sua testa e adesso in Spagna hanno un’immagine di lui che non è quella reale. Jovic deve concentrarsi solo sul calcio, perché è davvero molto forte”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...