Milan, senti Papin: “Leao merita fiducia, Ibra va tenuto. Mercato? Prenderei Cavani”

MILANO – Contattato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante rossonero, Jean-Pierre Papin, si è espresso su alcune tematiche d’attualità in casa Milan.

SU LEAO – “Dategli tempo, è molto giovane. È un profilo interessante, ha velocità e potenza ma gli manca esperienza. E la maglia del Milan pesa”.

SU IBRA – “E’ un fenomeno, con lui migliorano tutti. Ero a San Siro per il derby, ha avuto un impatto mostruoso. Poi è venuta fuori l’Inter, ma la differenza l’ha fatta l’abitudine di stare a certi livelli: il Milan è indietro. Ibra deve restare. Quando parla lui tutti lo ascoltano: è un leader”.

SU REBIC – “Mi piace, ma è un giocatore di movimento, non un bomber, anche se in questi mesi ha fatto grandi cose”.

SUL MERCATO – “Fossi il Milan farei uno sforzo per Cavani: non è più giovanissimo, ma avete visto quanto corre? Inoltre difende, costruisce e segna, senza mai perdere lucidità”.

