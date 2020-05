Milan, senti Luisao: “Florentino? Elenganza e personalità, è impressionante”

MILANO – Contattato da ‘Eleven Sports’, Luisao, ex difensore del Benfica, ha parlato di Florentino Luis, centrocampista classe 2000 della squadra lusitana e seguito sul mercato dal Milan: “Florentino è un calciatore molto elegante, è bello vederlo giocare. Si muove con naturalezza ed eleganza e recupera palla in modo molto pulito, è sempre ben posizionato. Sa dove deve stare e cosa deve fare. Trovo impressionanti la tranquillità e la personalità che Florentino dimostra anche nelle partite più pesanti, come quelle di Champions League. E’ giovanissimo, ma sembra che stia in prima squadra ormai da tanti anni”.

