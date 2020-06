Milan, senti Boga: “Essere accostato a grandi squadre mi lusinga”

MILANO – Uno degli obiettivi di mercato in casa rossonera, per quel che riguarda il reparto d’attacco, è Jeremie Boga, esterno offensivo in forza al Sassuolo. In un’intervista a RMC Sport, il classe ’97 non ha nascosto il proprio gradimento per le voci di mercato che lo accostano al Milan e ad altri club: “Ho letto i nomi delle migliori società italiane e questo mi lusinga. Quando sento parlare di Milan, Napoli, Inter e Juventus, provo grande piacere. Ora però sto pensando solo a finire la stagione col Sassuolo nel migliore dei modi. Sono concentrato sugli obiettivi della squadra, poi vedremo cosa accadrà l’anno prossimo. So che il club vuole tenermi e sto prendendo in considerazione l’ipotesi di restare. Ho parlato con mister De Zerbi, vedremo cosa accadrà più avanti”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live