Milan, senti Baresi: “Torneremo in alto. Rangnick? Non bisogna essere prevenuti”. E promuove Romagnoli

MILANO – In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Franco Baresi ha toccato gli argomenti più importanti dell’attualità rossonera: “Nella storia di tutte le squadre ci sono dei cicli, negli ultimi anni il Milan ha cambiato proprietà e ora c’è più concorrenza, ma so che torneremo in alto”.

SU RANGNICK – “Non bisogna essere prevenuti verso le novità. E’ vero però che c’è già un bravo tecnico come Pioli e dunque deciderà la società”.

SU MALDINI – “Sappiamo cosa ha fatto per il Milan, ma non sappiamo come la pensi sull’eventuale permanenza in società ed è difficile rispondere sul suo futuro”.

SU ROMAGNOLI – “E’ uno dei migliori in Serie A”.

