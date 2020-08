Milan, senti Ambrosini: “Con 3 grandi acquisti si torna in Champions League”

MILANO – Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini, ex centrocampista rossonero oggi opinionista a Sky, ha parlato di Milan: “Che Pioli fosse bravo già lo si era abbondantemente visto. Mi hanno stupito di più i giocatori: dopo la pausa c’è stato un progresso notevole, fatto tutti insieme. Il Milan ha acquisito un’anima e un’identità. Ovviamente è cresciuta anche la qualità, sono venuti fuori i giocatori migliori. Se nella campagna acquisti il Milan prende tre elementi forti, dalla prossima stagione può tornare in Champions League”.

