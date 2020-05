Milan, Scaroni non ha dubbi: “Finire il campionato è possibile, vogliamo provarci”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di ‘Olympialex’, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha rilasciato un’intervista con cui ha anche ribadito la volontà di portare regolarmente a termine il campionato: “La mia posizione è chiara e l’ho espressa anche in Lega: voglio finire la stagione. Il Milan desidera arrivare alla fine di questo campionato, riteniamo che sia possibile. Tuttavia la decisione finale non spetta né alla Lega Calcio né ai club, bensì al Governo”.

SUL MILAN – “Siamo la squadra più giovane della Serie A. Abbiamo fatto alcuni errori, cambiando anche allenatore ad inizio stagione; probabilmente Giampaolo non è stata una scelta fortunata. La maggior parte degli errori però è dietro di noi, non davanti. Vogliamo riportare il Milan dove merita di stare”.

SU GAZIDIS – “E’ un grande professionista del mondo del calcio. Svolge tre funzioni: la prima è costruire una squadra giovane, con calciatori che giochino in modo veloce, più di quanto non si veda abitualmente in Italia. Per intenderci un calcio più simile al modello inglese o a quello dell’Ajax. La seconda funzione riguarda la realizzazione del nuovo stadio: San Siro ha una grande storia, ma è totalmente obsoleto per il calcio attuale. Infine, il terzo aspetto riguarda gli sponsor: il Milan ne ha bisogno, senza risultati non arrivano gli sponsor e senza sponsor non arrivano né i soldi, né i risultati”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live