Milan, scambio Paquetà-Florentino Luis? L’ostacolo è…Rui Costa

MILANO – Ormai da tempo il Milan ha puntato gli occhi su Florentino Luis, giovanissimo talento portoghese del Benfica. La valutazione del suo cartellino è molto alta e il club rossonero vorrebbe offrire in cambio Lucas Paquetà, considerato fuori dal nuovo progetto. Il centrocampista brasiliano piace al Benfica ma stando a ‘calciomercato.com’ Manuel Rui Costa, direttore sportivo della società lusitana, non sembra intenzionato a scendere dalla valutazione di 45 milioni per Florentino Luis. Insomma, l’idea dello scambio alla pari non convince il Benfica e, se l’attuale valutazione di Florentino non scendesse, il Milan dovrebbe aggiungere anche un sostanzioso conguaglio economico oltre al cartellino di Paquetà. Un affare complicato, ma che resta comunque possibile.

FIORENTINA – Quello viola rimane il club italiano maggiormente interessato a Paquetà, ma il presidente Commisso vorrebbe proporre al Milan un prestito biennale con obbligo di riscatto. Soluzione poco gradita dai rossoneri, i quali preferirebbero cedere il classe ’97 a titolo definitivo.

