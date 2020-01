Milan-Sampdoria – Le probabili formazioni del match

MILANO – Milan-Sampdoria si giocherà domani pomeriggio, alle ore 15:00, presso lo stadio San Siro. I rossoneri torneranno in campo dopo la sosta natalizia, e potrebbe essere la prima per Zlatan Ibrahimovic, dopo il ritorno in rossonero dei giorni scorsi. Nelle file dei blucerchiati invece non ci sarà Bertolacci, ex del match dato che ha giocato con la maglia del Diavolo dal 2015 al 2017, per poi tornare a Milanello lo scorso anno. Ecco le probabili formazioni del match.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu; All. Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Ramirez, Vieira, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri