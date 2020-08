Milan-Romagnoli, rinnovo nel mirino: le ultime

MILANO – In questo periodo sono molto intensi i contatti fra i dirigenti milanisti e Mino Raiola. Con quest’ultimo si sta parlando soprattutto dei rinnovi di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, ma c’è anche un altro suo assistito con cui occorre trovare un accordo sul prolungamento il prima possibile: Alessio Romagnoli. Il numero 13 rossonero, capitano e pilastro della difesa, ha il desiderio di restare e dà precedenza al Milan, quindi raggiungere un’intesa non dovrebbe essere molto difficile. Il suo attuale contratto scade comunque nel 2022, per cui c’è tempo per trattare con tranquillità: in autunno probabilmente si inizierà a discutere delle cifre.

