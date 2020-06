Milan-Roma: Pioli conferma l’XI che ha battuto il Lecce. Novità in casa Roma

MILANO– Tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Milan e Roma, valida per la 28esima giornata di Serie A. Nel Milan Pioli, ancora orfana di Ibrahimovic, spazio ancora a Rebic. In difesa Pioli recupera. Nella Roma ritorna Mancini in difesa, con Spinazzola preferito a Kolarov. Davanti spazio a Kluivert al posto di Under.

MILAN (4-2-3-1) – G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Brescianini, Maldini, Leao.

Allenatore: S. Pioli

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitarian; Dzeko.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez

Allenatore: P. Fonseca

