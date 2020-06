Milan-Roma, i rossoneri reclamano un rigore

MILANO – Gli episodi da moviola del match fra Milan e Roma:

87′ Calcio di rigore per il Milan. Theo si inserisce in area di rigore e Smalling lo sgambetta. Non ha dubbi il direttore di gara e calcio di rigore per i rossoneri.

46′ Il Milan reclama un rigore. Mancini appoggia la mano destra sulla spalla del terzino rossonero, e con il piede aggancia colpisce il piede destro di Hernandez. Giusta comunque la decisione di non assegnare il penalty ai rossoneri.

23’ Pellegrini interviene duramente, con la gamba tesa, su Bennacer. L’arbitro senza dubbi mostra il cartellino giallo. Fallo al limite, molto duro.

