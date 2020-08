Milan, Roback ha firmato un triennale

MILANO – Emil Roback, centravanti classe 2003, è diventato un nuovo giocatore rossonero. Nella giornata di ieri ha prima svolto le visite mediche, poi firmato il contratto a Casa Milan. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Roback ha firmato un triennale, ovvero il massimo per un giocatore ancora minorenne. Ora il ragazzo è tornato in Svezia e tra una decina di giorni rientrerà definitivamente in Italia per iniziare la preparazione con il Milan Primavera.

