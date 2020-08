Milan, Roback è in sede per firmare il contratto

MILANO – Il nuovo acquisto del Milan, Emil Roback, si trova in questo momento nella sede rossonera per firmare il contratto. Questa mattina il centravanti classe 2003, prelevato dall’Hammarby, ha svolto le visite mediche e adesso è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore milanista. Dopo aver messo nero su bianco l’accordo, Roback farà rientro in Svezia, per poi tornare stabilmente in Italia per svolgere la preparazione in vista della prossima stagione con la formazione primavera.

