Milan, ritmo da urlo e media-punti da Scudetto

MILANO – Se ci trovassimo ad inizio stagione anziché alla fine, parleremmo di un Milan seriamente candidato alla vittoria dello Scudetto. Il ritmo della squadra di Pioli è impressionante: dopo la sosta forzata a causa della pandemia, ha inanellato cinque vittorie, due pareggi e neanche una sconfitta. Venti gol segnati e diciassette punti raccolti su ventuno disponibili: numeri straordinari e una media da Tricolore. Tuttavia, ciò probabilmente non basterà a Stefano Pioli per guadagnarsi la conferma in panchina: il nuovo Milan, infatti, nascerà sotto il segno di Ralf Rangnick.

