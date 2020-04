Milan, riscatto di Rebic più semplice: ecco perché

MILANO – Una delle questioni più spinose in casa Milan riguarda Ante Rebic. Quest’ultimo è stato prelevato in prestito dall’Eintracht Francoforte, senza che venisse stabilita una cifra per il riscatto. Di conseguenza, per confermarlo nella propria squadra il Milan dovrà accontentare le richieste economiche del club tedesco, molto alte in seguito all’ottimo rendimento fornito da Rebic a partire da gennaio. Tuttavia, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ci sono due fattori che giocano a favore del Milan.

Il primo è che, alla luce della crisi economica provocata dal Coronavirus, i prezzi dei cartellini dei calciatori si abbasseranno; il secondo riguarda invece il contratto dello stesso Rebic. Nel 2022, infatti, scade l’accordo fra l’attaccante croato e l’Eintracht e questo mette il Milan in una posizione di forza nella trattativa.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live