Milan, ricordi Plizzari? In estate può tornare alla base

MILANO – Le porte potrebbero ricominciare a girare in casa rossonera. Il Milan deve infatti fare i conti con la grana Donnarumma, per il cui rinnovo non sembra ancora esserci una vera e propria trattativa. Con l’attuale contratto in scadenza nel 2021, Gigio potrebbe davvero essere ceduto in estate, per evitare che si svincoli a parametro zero un anno dopo. Stando a calciomercato.com, qualora Gigio partisse, verrebbe ceduto quasi sicuramente anche suo fratello Antonio. Con la partenza dei fratelli Donnarumma, verrebbe riportato alla base Alessandro Plizzari, giovanissimo portiere in prestito al Livorono, ma il cui cartellino è di proprietà del Milan.

REINA E BEGOVIC – Per sostituire Gigio il club rossonero potrebbe puntare su Sirigu o Meret, lasciando così a Plizzari il ruolo di riserva. Inoltre, restano da definire le situazioni di Reina e Begovic: lo spagnolo dovrebbe tornare al Milan (nel ruolo di secondo o terzo portiere), mentre il bosniaco al Bournemouth. Insomma, nella prossima stagione la squadra rossonera potrebbe trovarsi con dei portieri del tutto diversi rispetto a quelli attuali.

