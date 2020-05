Milan, ricominciati gli allenamenti nel centro sportivo dopo due mesi

MILANO – Dopo due mesi di chiusura per i provvedimenti sul Coronavirus, questa mattina il centro sportivo di Milanello ha riaperto le porte. Oggi sono infatti ricominciati gli allenamenti, seppur individualmente, di alcuni giocatori rossoneri. Per le sedute di gruppo, invece, bisognerà attendere lunedì 18 maggio. Tuttavia, mancano ancora all’appello Ibrahimovic e Kessié. Quest’ultimo è in Costa d’Avorio e vorrebbe rientrare in Italia, ma non riesce a trovare un volo che possa riportarlo nel nostro Paese. Per quel che riguarda lo svedese, invece, proseguono i suoi allenamenti nel centro sportivo dell’Hammarby, ma tra domani e dopodomani dovrebbe tornare a Milano.

