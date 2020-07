MILANO – Domani sera sarà Davide Massa, fischietto di Imperia, ad arbitrare la sfida fra Milan e Bologna a San Siro, valida per il trentaquattresimo turno di campionato. Nei precedenti della squadra rossonera con questo direttore di gara c’è grande equilibrio: il bilancio è infatti di quattro vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte in un undici incontri.

