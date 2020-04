Milan-Real, quanti intrecci di mercato: Gazidis vuole Jovic, Florentino non molla Donnarumma

MILANO – Il Milan vuole tornare alla carica per Luka Jovic, attaccante serbo classe ’97 già corteggiato la scorsa estate (e che piace tanto anche a Rangnick). Il Real Madrid lo ha messo sul mercato e, stando a SportMediaset, Florentino Perez sarebbe disposto ad accettare la cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Qualora l’affare si concretizzasse, il Milan ricomporrebbe la coppia d’attacco che fino ad un anno fa faceva faville nell’Eintracht Francoforte: Rebic-Jovic. L’asse di mercato Milano-Madrid è caldissimo, tanto che le ‘Merengues’ starebbero già sondando il terreno per Gigio Donnarumma: qualora il club rossonero decidesse di venderlo, Florentino potrebbe godere di una corsia preferenziale.

