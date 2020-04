Milan, Rangnick potrebbe convincere Werner: le ultime

MILANO – Con l’addio di Zlatan Ibrahimovic sempre più probabile, il Milan si è già messo alla ricerca di un centravanti di spessore a cui affidare il reparto offensivo la prossima stagione. In cima alla lista dei desideri, come riferisce ai microfoni di MilanNews Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, c’è Timo Werner. La possibilità di ingaggiare il tedesco, però, pare essere vincolata esclusivamente all’arrivo di Ralf Rangnick.

LE PAROLE DI RAIMONDI – “Timo Werner potrebbe davvero essere il sostituto di Ibra. Tuttavia l’unica maniera per far arrivare questo tipo di giocatore è proprio la presenza di Rangnick. Quest’ultimo 4 anni fa lo ha comprato per 14 milioni dallo Stoccarda e l’ha reso un grandissimo attaccante. Il Lipsia ha una grande riconoscenza nei confronti di Rangnick, e quella che può sembrare un’operazione impossibile potrebbe diventare fattibile. Werner ha una clausola da 50 milioni, ma con la presenza del manager tedesco ci può essere una possibilità perché il giocatore si fida di lui. Inoltre al Milan manterrebbe la titolarità e quindi il posto nella nazionale tedesca. È chiaro che la concorrenza è alta, ma la presenza di Rangnick potrebbe essere determinante nelle scelte di Werner”.

