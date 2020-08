Milan, quale futuro per Reina?

MILANO – Terminata l’esperienza in prestito in Premier League con l’Aston Villa, coronata dal raggiungimento dell’agognata salvezza, José Reina è pronto a tornare al Milan, società che ne detiene ancora il cartellino. Tuttavia, la sua permanenza all’ombra del Duomo è tutt’altro che scontata. Con la maglia rossonera, ovviamente, il portiere spagnolo reciterebbe soltanto il ruolo di riserva di Gigio Donnarumma, ma con l’Europa League avrebbe comunque un discreto minutaggio.

IPOTESI ADDIO – Dall’altro lato c’è invece la possibilità di trasferirsi in un club, probabilmente all’estero dato che in Italia non sembrano esserci grandi richieste, che possa garantirgli il posto da titolare e un finale di carriera da protagonista.

