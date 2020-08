Milan pronto ad accontentare Ibrahimovic sulla richiesta dell’ingaggio

MILANO – E’ anche una questione di soldi. Inutile negarlo: Ibrahimovic per restare al Milan chiede uno stipendio da top player, nonostante l’età. E lo svedese ha dimostrato che l’età è solo un numero, visto la grande stagione appena disputata in rossonero. L’agente dell’ex Inter e Barcellona chiede, affinché il suo assistito resti 6,5 milioni di euro. Il Milan sarebbe disposto ad arrivare alla cifra richiesta partendo da una base fissa di 4,5 milioni più bonus per arrivare alla richiesta del suo entourage. Basterà per vedere ancora Ibra esultare a San Siro?