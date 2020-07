MILANO – Lucas Paquetà è stato escluso dalla lista dei convocati per la sfida di questa sera, alle 19.30, contro il Parma. Il centrocampista brasiliano ha rimediato un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Per stabilire i tempi di recupero serviranno ulteriori accertamenti.

