Milan, presentata la prima offerta per Sandro Tonali

MILANO – Stando a quel che riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe presentato al Brescia la prima offerta concreta per Sandro Tonali: 25 milioni di euro. Proposta che, tuttavia, è stata subito rispedita al mittente dal patron Massimo Cellino, il quale valuta il proprio centrocampista molto di più. Inoltre, la concorrenza di altre società come Inter e Juventus permette alle Rondinelle di giocare al rialzo con il prezzo. Insomma, la sensazione è che per accaparrarsi Tonali servano minimo 45 milioni di euro.

