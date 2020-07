Milan, precedente da incubo con La Penna

MILANO – Domani sera il Milan tornerà in campo, sfidando al San Paolo il Napoli dell’ex rossonero Rino Gattuso. Il fischietto sarà quello dell’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma, il quale ha diretto il Milan soltanto in due occasioni. Il bilancio è di una vittoria e una sconfitta, quest’ultima però clamorosa: Atalanta-Milan 5-0 nello scorso dicembre. Il Napoli, invece, ha incontrato questo direttore di gara sei volte, senza mai perdere: cinque successi ed un pareggio.

