Milan, possibile derby per Milenkovic: sul serbo c’è anche l’Inter

MILANO – Nella prossima campagna acquisti il Milan prenderà anche un difensore centrale per rimpolpare il proprio pacchetto arretrato. Il preferito di mister Pioli risponde al nome di Nikola Milenkovic, giocatore che il tecnico emiliano ha già allenato quando sedeva sulla panchina della Fiorentina. Il club viola, tuttavia, valuta il serbo circa 35 milioni di euro e non sembra intenzionato ad abbassare le pretese, a meno che non venga inserita un’importante contropartita tecnica. In tal senso, una pedina di scambio gradita a Commisso potrebbe essere Lucas Paquetà.

DERBY DI MERCATO – Il Milan deve però stare attento anche alla concorrenza dell’Inter: stando infatti a ciò che riporta Il Giornale, i cugini avrebbero messo nel mirino proprio Milenkovic e sarebbero seriamente intenzionati a portarlo sulla sponda nerazzurra del Naviglio.

Ma attenzione perché proprio in queste ore sta circolando anche un’altra clamorosa voce per il mercato rossonero. Si parla di un colpo veramente assurdo: ecco cosa sappiamo >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live