Milan, Pioli: “Raccogliamo i frutti del nostro lavoro”

MILANO – L’allenatore rossonero Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato questo periodo d’oro che sta attraversando il Milan: “Il nostro è stato un percorso inevitabile, non si può pretendere che un allenatore nuovo e una squadra nuova possano avere subito continuità di rendimento. Avevamo dato segnali importanti già prima della pausa, ora stiamo raccogliendo i frutti di questi mesi insieme. Stiamo ottenendo risultati importanti, ma non dimentichiamoci che restano cinque partite importantissime”.

