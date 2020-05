Milan, Pioli concede un giorno di riposo: domani niente allenamenti

MILANO – Giovedì scorso, seppur individualmente, i giocatori rossoneri hanno ricominciato ad allenarsi a Milanello dopo due mesi, e lo hanno fatto anche stamattina. In questi giorni si sta anche cercando di capire se il Governo permetterà le sedute collettive dal 18 maggio, mentre per la ripresa del campionato la strada sembra essere ancora decisamente in salita. Intanto, come riferisce La Gazzetta dello Sport, mister Stefano Pioli ha deciso di concedere un giorno di riposo per domani. Sempre nella giornata di domani è previsto il rientro a Milano di Zlatan Ibrahimovic, il quale dovrà osservare l’isolamento domiciliare per due settimane prima di poter riprendere gli allenamenti nel centro sportivo rossonero.

