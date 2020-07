Milan, Pessina si può prendere con prelazione: la situazione

MILANO – La storia di Matteo Pessina somiglia molto a quella di Dejan Kulusevski. Come lo svedese del Parma (approdato alla Juventus), anche il centrocampista del Verona sta facendo benissimo e ha per questo attirato le simpatie di diversi top club, su tutti Atalanta e Roma. La cosa stuzzica in particolar modo il Milan, il quale ha conservato un diritto per riprendersi il centrocampista, oggi di proprietà dell’Hellas Verona. Al momento della cessione alla De infatti, la squadra di Pioli ha ottenuto un diritto sul 50% della rivendita e in virtù di questa clausola pagherebbe solo la metà il cartellino di Pessina. Che sia la prima, rapida mossa, in vista della prossima stagione?

