Milan, per Calhanoglu pronto il rinnovo fino al 2024: i dettagli

MILANO – Tra i punti di riferimento da cui il Milan deve ripartire la prossima stagione c’è indubbiamente Hakan Calhanoglu, il migliore nelle fila rossonere da quando a giugno è ripartito il campionato. Il fantasista turco ha il contratto in scadenza tra un anno, ma la società ha già avviato i contatti col suo procuratore per rinnovare. Stando a ciò che riferisce Il Giornale, potrebbe essere firmato un accordo fino al 2024, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. C’è tuttavia la possibilità che nel nuovo contratto venga inserita anche una clausola rescissoria.

