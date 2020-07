Milan-Parma, Romagnoli: “Tre punti fondamentali per il nostro cammino”

MILANO – Ieri sera, nel successo in rimonta contro il Parma per 3-1, Alessio Romagnoli ha trovato il suo primo gol in questa stagione. L’inesauribile Romagnoli verrebbe da dire, dato che il capitano del Milan ha giocato finora tutte le partite della Serie A 2019/2020, senza saltare neppure un minuto. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore rossonero ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria: “Grande reazione e altri tre punti fondamentali per il nostro cammino”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...