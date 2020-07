MILANO – Questa sera, contro il Parma a San Siro, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe scendere in campo per la quarta volta consecutiva dal primo minuto. Per il centravanti svedese sarà una partita indubbiamente speciale dato che, come ricorda La Gazzetta dello Sport, taglierà il traguardo delle cento presenze con la maglia rossonera.

