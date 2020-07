Milan-Parma, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan ha vinto in rimonta contro il Parma per 3-1, ottenendo il quinto successo in sette partite post-covid. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli.

Donnarumma 7 – Autore di una parata prodigiosa su Inglese con il risultato di 2-1: decisivo per la vittoria finale.

Conti 6 – Davanti ha un cliente scomodo come Gervinho, bada molto alla fase difensiva e spinge poco.

Kjaer 6,5 – Preciso e solido negli interventi.

Romagnoli 6,5 – Non chiude su Krunic in occasione del vantaggio ospite, ma si riscatta segnando il gol del 2-1.

Theo Hernandez 6 – Si fa vedere molto in fase offensiva, ma non sempre è lucido.

Kessié 7,5 – E’ in un periodo d’oro. Mette a segno la terza rete consecutiva dopo quelle rifilate a Juve e Napoli: stavolta l’esecuzione è da cineteca.

Biglia 6,5 – Sostituisce Bennacer dal primo minuto e mette ordine a centrocampo. Buona prova.

Rafael Leao 5,5 – Poco pimpante, un passo indietro rispetto alle ultime belle prestazioni.

Calhanoglu 7 – Le giocate più importanti passano dai suoi piedi: è il faro della squadra. Nel finale trova anche il gol che chiude la partita.

Bonaventura 6,5 – Sempre sul pezzo, si rende utile in entrambe le fasi ed offre anche l’assist a Calhanoglu.

Ibrahimovic 6 – Gioca bene di sponda e va vicino al gol in più di un’occasione, pur non trovandolo è sempre un punto di riferimento.

Pioli 7 – Altra vittoria per il Milan: la quinta nelle ultime sette partite. Squadra imbattuta dalla ripresa del campionato e qualificazione in Europa League sempre più vicina.