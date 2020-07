Milan-Parma – Le formazioni ufficiali: Biglia in, Rebic out

MILANO – C’è Biglia, come anticipato. Pioli sceglie l’argentino e fa riposare Bennacer, ma l’allenatore rossonero non smonta del tutto il suo centrocampo, perchè Kessie partirà di nuovo titolare. Difesa confermata, come per le ultime uscite. In attacco invece Leao agirà sulla fascia destra, visto l’infortunio di PAquetà.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: Roberto D’aversa

