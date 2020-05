Milan, oggi visite mediche per altri due giocatori

MILANO – Continuano le visite mediche per i giocatori del Milan. Questa mattina, come riferisce Sky Sport, è stata la volta di Ismael Bennacer e Davide Calabria, i quali si sono sottoposti a tutti gli accertamenti del caso presso la clinica La Madonnina. Nei prossimi giorni, quindi, sia il centrocampista che il terzino potranno ricominciare ad allenarsi, individualmente, nel centro sportivo di Milanello.

