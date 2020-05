Milan, oggi secondo tampone per i calciatori

MILANO – I tamponi per il Covid-19, fatti martedì ai calciatori rossoneri, sono fortunatamente risultati tutti negativi. Oggi la squadra si è sottoposta ad un secondo tampone. Se i risultati, che dovrebbero uscire domani, saranno nuovamente negativi, da sabato il Milan potrà far ripartire gli allenamenti collettivi. Intanto questa mattina i calciatori si sono allenati individualmente nel centro sportivo di Milanello, sotto gli occhi del direttore tecnico Paolo Maldini e del direttore sportivo Frederic Massara.

